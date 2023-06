Porsche-Film feierte im Das Kino glanzvolle Premiere

Knapp 200 illustre Gäste kamen am Donnerstagabend ins Das Kino Salzburg, um die Dokumentation "The Sound of Porsche" zu sehen. Diese entstand - gemeinsam mit dem gleichnamigen Hochglanzmagazin - im Rahmen des 75-Jahr-Jubiläums von Porsche. Die Premiere war ein großer Erfolg.

Der Film "The Sound of Porsche" wurde gemeinsam von Porsche und dem SN-Mediaservice produziert. Er zeigt erstmals die starke Verbindung zwischen einer der bekanntesten Automarken der Welt und Salzburg. Die exklusive Premiere fand am Donnerstagabend im Das Kino Salzburg statt - und war ein voller Erfolg. 200 prominente Gäste folgten der Einladung der "Salzburger Nachrichten" und von Porsche, darunter waren Wolfgang Porsche, Hans-Peter Porsche, Ernst Piëch, Roland Heiler (Protagonist im Film und ehemaliger CEO Porsche Design Zell am See), Johannes Hörl (Generaldirektor GROHAG), SN-Geschäftsführer Martin Hagenstein, Hermann Schwarz mit Familie sowie weitere Zeitzeugen, ohne die die Umsetzung des Films in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Nach spannenden 65 Minuten, die begeisterten Applaus nach sich zogen, tauschte man sich bei Speis und Trank intensiv über das Gesehene aus.

Mit der Porsche Holding ist die Stadt Salzburg heute der Sitz einer der größten europäischen Autovertriebsorganisationen. Einige Mitglieder der Hauptaktionäre Porsche und Piëch haben ihre Wohnsitze in Salzburg und Zell am See. Christian Strasser zeichnete als Leiter des SN-Mediaservice gemeinsam mit den beiden Kameramännern David Neumayr (NEMADA-Film) und Patrick Schlederer (SN-Media-Produktion) für Produktion und Drehbuch verantwortlich: "In diesem Dokumentarfilm haben wir außerdem persönliche Erfahrung und Wissen, die man als interessierter Salzburger mit Porsche hat, eingebracht. Und doch war auch uns einiges neu", erklärte Strasser und ergänzte: "Die Anlehnung an den Filmtitel ,The Sound of Music' ist nicht zufällig. Ich denke, es ist nicht zu weit gegriffen, den Namen Porsche in der Strahlkraft mit Mozart und Trapp als den erfolgreichsten Exportgütern Salzburgs gleichzusetzen. Und höchst an der Zeit, auch einmal große Techniker und Pioniere der Wirtschaftsgeschichte ins Rampenlicht zu stellen."



Von Zell am See bis Gmünd

Anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums der Marke Porsche widmet sich diese Dokumentation erstmals den Verbindungen zwischen dem Gründer der Sportwagenmarke Porsche, Ferry Porsche, und der Marke Porsche zum Bundesland Salzburg, ab den 1940er-Jahren bis heute, und blickt auch in die Zukunft. Aus einem kleinen Familienunternehmen, gegründet in Zell am See und Gmünd, entstand eine Weltmarke, deren unverwechselbaren Klang die ganze Welt kennt - den "Sound of Porsche". In der Stadt Salzburg befindet sich heute eine der ältesten Porsche-Werkstätten der Welt; in der Alpenstraße wurden anfangs sogar Porsche 356 fertiggestellt. Während Ferry in Stuttgart die Produktion wiederbegründete, schuf seine Schwester Louise Piëch mit der Porsche Holding eines von Europas größten Fahrzeughandelsunternehmen. Im Mittelpunkt steht aber immer eine Marke - Porsche! Zwei renommierte Motorjournalisten, Florian Mrazek und Gerhard Kuntschik, sprachen mit Zeitzeugen, die bei internationalen Renneinsätzen der Firma Porsche Konstruktionen AG, etwa in Le Mans 1970, mitgewirkt haben, prominenten Rennfahrern wie Helmut Marko und Rudolf Lins sowie mit Vertretern der Familie Porsche/Piëch.



Besonderheiten beim Making-of

Bei der Filmproduktion wurden keine Mühen gescheut: In gleich zwei angemieteten Filmstudios wurden 24 Zeitzeugen von vier Kameras in Kinoqualität verewigt, unterstützt wurde das firmeneigene SN-Filmteam von der Salzburger NEMADA-Film von David Neumayr. Als roter Faden führt ein Porsche 718 Spyder durch die Geschichte, pilotiert von SN-Mitarbeiter Rüdiger Boennecken, der die Gefährte unter anderem über die Großglockner-Hochalpenstraße lenkte, verfolgt von in Autos montierten Kameras und Drohnen. Die Zeitzeugenaussagen wurden mit bis zu 70 Jahre alten Amateurfilmen und Fotos aus Privatbesitz illustriert, die noch nie öffentlich gezeigt wurden. Einzigartig in 75 Jahren Porsche-Geschichte ist auch, dass gleich fünf prominente Mitglieder der Familie Porsche/Piëch persönliche Lebensgeschichten preisgeben.

