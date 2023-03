Quehenberger Logistics konnte den Umsatz um 20 Prozent steigern

Quehenberger Logistics in Straßwalchen steigerte im Vorjahr den Umsatz um mehr als 20 Prozent von 542 auf 648 Mill. Euro. Das gaben die geschäftsführenden Gesellschafter Christian Fürstaller und Rodolphe Schoettel am Donnerstag bekannt. Das Unternehmen beschäftigt 4600 Beschäftigte an 88 Standorten in 15 Ländern.

Fürstaller: "Die Konzentration auf die Kerngeschäftsfelder und durchgängige Digitalisierung habe wesentlich dazu beigetragen, die Krisenjahre ab 2020 erfolgreich zu bewältigen. Und: "Wir haben in der Krise die Eigenverantwortlichkeit ausgeweitet und die Teams ermutigt, in schwierigen Situationen rasch und eigenständig ihre Entscheidungen zu treffen. Das hat sich gelohnt."