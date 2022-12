Raiffeisen Salzburg setzt auf die Viertagewoche für alle Mitarbeiter

Raiffeisen Salzburg bietet knapp 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, nur mehr vier Tage die Woche zu arbeiten.

Auch bei vielen etablierten Traditionsunternehmen herrscht Personalmangel. Um diesem entgegnen zu können, feilen die Unternehmen an ihrer Außenwirkung. So auch der Raiffeisenverband Salzburg inklusive der selbstständigen Raiffeisenbanken im Bundesland: "Wir bieten ab April 2023 den 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, auf eine Viertagewoche umzustellen", sagt Personalleiter Markus Winkelmeier. Voraussetzung für die verkürzte Arbeitswoche sei eine Vollzeitbeschäftigung. Das Angebot gelte auch für Führungskräfte.

Die Forderung werde in vielen Bewerbungsgesprächen geäußert, man möchte jedoch auch den großteils langjährigen Mitarbeiterinnen und ...