Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz kauft das Maria-Theresien-Schlössl in Salzburg

Im Salzburger Stadtteil Morzg hat es einen millionenschweren, wenngleich diskret abgewickelten Immobilien-Deal gegeben. Es geht um ein 1866 errichtetes Gebäude.

Das Maria-Theresien-Schlössl in der Stadt Salzburg hat seinen Besitzer gewechselt. Es gehört nun einem der prominentesten Unternehmer in der Mozartstadt. Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz hat das Gebäudeensemble an der Morzger Straße 87 gekauft.

Zehn Millionen Euro kostet das Schlössl

Um zehn Millionen Euro, wie aus dem Kaufvertrag, der im Grundbuch aufscheint, hervorgeht. Das Maria-Theresien-Schlössl besteht aus einem Haupthaus, einem Gästehaus und einem Pavillon, mit einer Gesamtfläche von rund 1200 Quadratmetern, sowie einer Teichanlage.

Als ...