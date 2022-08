Roco bringt ein Modell des ÖBB-Klimajet auf Schiene

Eins zu eins wie das tonnenschwere Vorbild: Roco hat den ÖBB-Klimajet originalgetreu nachgebaut und jetzt ausgeliefert. Das Projekt verbindet das Unternehmen mit Klimaschutz. Im Waldviertel werden 1350 Bäume gepflanzt - dort wo Sturmtief "Ylenia" besonders gewütet hat.

Eine originalgetreue Roco-Nachbildung des ÖBB-Klimajet rollte gerade bei den Modellbahnfreunden an - in der Spur H0. Die Modelleisenbahn GmbH mit Sitz in Bergheim engagiert sich damit besonders für Klimaschutz: Für jedes verkaufte Modell wird ein Baum in Niederösterreich gepflanzt. Im Original ist der Klimajet seit Einführung des Klimatickets am 26. Oktober 2021 unterwegs.



Roco trotzte beim Klimajet vielen Widrigkeiten

Geschäftsführer Tassilo Gruber von der Modelleisenbahn GmbH mit 950 Beschäftigten im In- und Ausland (Roco und Fleischmann): ...