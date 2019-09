Saalbach: Bis Saisonbeginn ist die neue Gondel am Zwölferkogel fertig

Ab Dezember ersetzt eine neue 10er-Kabinenbahn die alte Zwölferkogelbahn im Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn.

Anfang April 2019 fiel der Startschuss für den Bau der 10-Personen-Einseilumlaufbahn in Hinterglemm - nun biegt die Baustelle in die Zielgerade. Tal-, Mittel- und Bergstationsgebäude sind weitgehend fertiggestellt. Die Montage der insgesamt 23 Liftstützen wurde schon im Juli abgeschlossen. Das 5.687 Meter lange, 60 Tonnen schwere Liftseil mit einem Durchmesser von 52 mm konnte erfolgreich gezogen werden. Letzte Woche folgte der Seilspleiß - ein bedeutendes Ereignis, bei dem das Förderseil zu einer Einheit verbunden wird. "Beim Spleißen werden die einzelnen Litzen des Seils in Handarbeit miteinander verbunden. Das geschieht vor Ort, in dem die Litzen an den Enden des bereits gezogenen Seils voneinander gelöst und dann auf einer Länge von 65 Metern miteinander verflochten werden. Der Vorgang hat pro Sektion zwei Tage gedauert und elf Mitarbeiter waren dabei im Einsatz", berichtet Markus Schlosser, Betriebsleiter am Zwölferkogel in Hinterglemm.



Inbetriebnahme Ende November

Anfang November steht der erste Probebetrieb der 12er-Kogel-Bahn auf dem Plan. Nach der behördlichen Abnahme ist die Inbetriebnahme der Bahn für Ende November geplant. Die offizielle Eröffnung findet am 13. Dezember 2019 statt.

Die neue 12er-Kogel-Bahn verläuft von der auf 1.066 m hoch gelegenen Talstation aus in zwei Sektionen auf den Zwölferkogel (1.984 m) und überwindet dabei auf einer Gesamtlänge von 2.648 Metern einen Höhenunterschied von rund 918 Metern.



100 Arbeiter im Einsatz

Insgesamt sind 50 Firmen mit der Errichtung der neuen Bahn betraut - ein Großteil der beauftragten Unternehmen stammt aus der Region. In Summe sind rund 100 Personen in den einzelnen Baustellenbereichen im Einsatz.

Quelle: SN