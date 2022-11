Salzburg AG: Gaspreis wird wohl im April steigen

Vorerst werden die Tarife für Kundinnen und Kunden, die mit Erdgas heizen, nicht erhöht. Insider rechnen jedoch mit einer Erhöhung im April.

Der Österreich-Blick auf die Gaspreise zeigt: Wer in Salzburg mit Erdgas heizt und Bestandskunde der Salzburg AG ist, ist noch vergleichsweise günstig unterwegs. Durchschnittlich verbraucht ein Haushalt in Österreich 15.000 kWh Erdgas im Jahr. In Salzburg zahlen Bestandskunden der Salzburg AG im Moment 1247 Euro für die jährliche Erdgasrechnung. Eine Sprecherin der Salzburg AG dazu: "Wir kaufen über längere Perioden im Voraus ein, dadurch wurden auch noch günstigere Gasmengen beschafft. Diese Vorteile der Beschaffung werden derzeit weitergegeben." Wer als Neukunde ...