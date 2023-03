Salzburg AG senkt Strompreise für 240.000 Haushalte

Ab 1. Juni werden die Preise für Privatkunden gesenkt.

Die Salzburg AG senkt den Strompreis für Privatkundinnen und -kunden in Salzburg mit einem neuen Tarifangebot ab 1. Juni 2023 auf 23,88 Cent brutto pro kWh. Bei Gas hat die Salzburg AG Anfang des Jahres eine Preiserhöhung ausgesetzt und bietet mit 5,98 Cent brutto/kWh einen Tarif an.

"Unser Fokus liegt klar auf unseren Kundinnen und Kunden. Wir setzen daher, wie versprochen und auch seitens unseres Aufsichtsratsvorsitzenden Landeshauptmann Wilfried Haslauer gefordert, eine Preissenkung für unsere Kundinnen und Kunden um, sobald wir Spielräume sehen. Nach genauer Prüfung und Evaluierung ist dies ab 1. Juni 2023 möglich und wir bieten unseren rund 250.000 Privatkundinnen und -kunden, die von uns mit Strom versorgt werden, einen neuen günstigeren Tarif an", sagen Michael Baminger und Brigitte Bach, die Vorstände der Salzburg AG.

Mit der Arbeiterkammer Salzburg stehe die Salzburg AG in gutem Kontakt. Der neue Tarif werde bereits unter Einbindung der Expertise der AK so gestaltet werden, dass Rechtssicherheit herrscht. Dies müsse im Sinne der Kundinnen und Kunden und des Unternehmens sichergestellt werden. "Für die konstruktiven Gespräche und das aufgebaute Vertrauen danken wir Präsident Peter Eder und seinem Team", sagen Baminger und Bach. Was das Rechtsgutachten der Arbeiterkammer betrifft, bleibe man mit der Arbeiterkammer im Gespräch.

Als gute Nachricht für alle Salzburger Stromkundinnen und Stromkunden wertet AK-Präsident Peter Eder das Verhandlungsergebnis zwischen AK Salzburg und Salzburg AG in Sachen Strompreise. "Nachdem wir mit unserem Strompreisgutachten Bewegung in die Verhandlungen gebracht haben, konnte nun in konstruktiven Verhandlungen eine Senkung auf 19,90 Cent netto pro kWh vereinbart werden. Von dieser Senkung profitieren alle Salzburgerinnen und Salzburger", sagt Eder. Er begrüßt, dass eine nachhaltig wirkende Lösung zur Inflationsdämpfung statt rasch verpuffender Einmalzahlungen gelungen ist.



Neue Tarife ab 1. Juni 2023

Ab 1. Juni 2023 senkt die Salzburg AG den Strompreis und bietet neue Tarife für Privatkundinnen und -kunden an. Der Arbeitspreis sinkt von bisher 27,00 Cent netto/kWh im neuen Tarif auf 19,90 Cent netto/kWh. Ab Mai erhalten Kundinnen und Kunden ein Angebot, um aktiv in den neuen Tarif wechseln zu können. Hierzu arbeitet das Unternehmen mit Hochdruck an der neuen Tariflandschaft und dem genauen Wechselvorgang. Die Details zum Prozess werden spätestens im Mai an alle Kund:innen kommuniziert. Alle bereits gesetzten Aktionen und Entlastungspakete des Unternehmens laufen wie gehabt weiter. Dazu gehört auch das Paket mit bis zu 100 Freistromtagen für Gewerbe und Landwirtschaft.