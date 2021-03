Salzburg AG umwirbt mit touristischem Angebot einheimische Gäste

Das Museum Wasserspiegel ist an Wochenenden geöffnet - Schafbergbahn und Schifffahrt starten voraussichtlich am 24. April.

Alles aus einer Hand heißt es heuer für die fünf touristischen Ausflugsziele der Salzburg AG: Schafbergbahn, Wolfgangseeschifffahrt, Festungsbahn, Mönchsbergaufzug und das Museum Wasserspiegel auf dem Mönchsberg. Dank digital verschränkter Kassensysteme sind erstmals an den Talstationen Schafbergbahn, Festungsbahn und Mönchsbergaufzug Tickets für die jeweils anderen Bahnen erhältlich. Erreichbar sind die Bahnen erstmals unter einer Nummer bzw. einer Webseite. Festungsbahn, Museum Wasserspiegel und Mönchsbergaufzug gibt es in einem neuen Kombiticket, mit dem ab 24. April geltenden "5-Schätze-Ticket" können in einer Saison alle ...