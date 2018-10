Salzburg AG: Wilfried Haslauer ist nun neuer Aufsichtsratsvorsitzender

In der außerordentlichen Hauptversammlung der Salzburg AG wurden Landeshauptmann Wilfried Haslauer und mit ihm drei weitere Vertreter des Miteigentümers Land Salzburg in den Aufsichtsrat des Energie- und Technologieunternehmens gewählt. In der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde der Landeshauptmann zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums bestellt.

SN/robert ratzer Symbolbild.