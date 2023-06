Salzburg Airport will den Wien-Flug zurückhaben

Plus

Der Flughafen Salzburg zog am Donnerstag Bilanz über das abgelaufene Geschäftsjahr. Die Passagierzahlen lagen bei 1,2 Millionen. Am Ende blieben 2,2 Millionen Euro an Gewinn übrig. Die Rückkehr der Kurzstrecke - ob nach Wien oder Zürich - wird vehement gefordert.

Mitte 2020 wurde die Strecke Salzburg-Wien eingestellt. Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer. 1,2 Millionen Passagiere waren es im Vorjahr. Heuer will man wieder 1,5 Millionen erreichen.