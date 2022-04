Salzburger Café Classic: Hier steht Mozarts Leibspeise auf der Karte

Im neu übernommenen Café Classic in Mozarts Wohnhaus in Salzburg wird auch kulinarisch an den Musiker erinnert. Künftig ist sogar ein Blick auf das legendäre Zauberflötenhäuschen möglich.

SN/Stefanie Schenker Peter Esterer und Norkys Gil de Esterer mit einer Auswahl ihrer Torten. Im Hintergrund: Carlos Gil beim Zubereiten von Kaffee.