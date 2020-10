Salzburger Start-up entwickelt innovativen Fahrradständer

Platzsparende Ständer sollen das Radl-Chaos beseitigen. Die Konstruktion ist entwickelt und gefertigt in Salzburg - und hat Zusatzfunktionen.

Fünf Tage hat Tanja Friedrich am Bahnhof verbracht. Die 34-jährige Wahl-Salzburgerin hat dort studiert, wie die Menschen ihre Fahrräder parken. "Die Ständer sind oft überfüllt, es ist schwierig, sein Radl dort abzustellen." Friedrich war am Bahnhof, um sich Inspiration für ihr eigenes Start-up zu holen: Bikeparker solle das Chaos an den Ständern beseitigen.

Das Kernstück der Konstruktion sei der "Bike Lift" - damit können die Räder vertikal geparkt werden. Strom sei dafür keiner nötig, der Lift funktioniert mechanisch. ...