Salzburger Unternehmer Voithofer verkauft seine Catering-Firma an Mitbewerber

Nach 34 Jahren ist Schluss: Josef und Dorothea Voithofer verkaufen die Kongress Gastronomie Salzburg an einen Unternehmer aus Wien.

Beim Caterer Kongress Gastronomie steht ein Eigentümerwechsel an: Die Firmengründer Dorothea (66) und Josef Voithofer (65) verkaufen ihren Betrieb an den Wiener Cateringunternehmer Christian Chytil (45). Die Übernahme erfolgt am 1. April 2022. Die Zeit bis dahin wollen beide Seiten nutzen, um die bestehenden 25 Kongressgastronomie-Mitarbeiter - sie werden mit übernommen - zu schulen und Strukturen anzupassen. Chytil ist Mehrheitseigentümer und Geschäftsführer der Cateringsolutions GmbH, die mit dem Markennamen "Impacts Catering" auftritt. Unter dem Namen "Impacts Catering Salzburg" will Chytil ...