SalzburgMilch: Normalbetrieb nicht absehbar

Die Großmolkerei kämpft nach wie vor mit den Folgen eines Cyberangriffs.

Nach dem folgenschweren Cyberangriff von vergangener Woche ist die SalzburgMilch weiterhin nicht in der Lage, wie gewohnt Milch einzulagern und an Handelsunternehmen auszuliefern. Die Auswirkungen der digitalen Attacke auf das komplexe IT-System seien gravierend, hieß es vonseiten des Unternehmens am Sonntag. Wann wieder ein Normalbetrieb möglich sei, sei nicht absehbar.

Man habe einen Einsatzstab eingerichtet, der rund um die Uhr arbeite, mit dem Ziel, den Betrieb Schritt für Schritt wiederherzustellen.

Am Dienstagabend vergangener Woche war die ...