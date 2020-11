Salzburgs Skischulen und ihre Strategien für den Corona-Winter

Eine kleine Skischule am Obertauern sperrt heuer sicher auf, sogar wenn die Lifte stehen sollten. Die Branche startet mit weniger Personal und glaubt an gute Geschäfte ab Februar.

David Schiefer ist fest entschlossen, auch im Coronawinter mit seinen Klienten Ski fahren zu gehen. Notfalls auch ohne Lifte, dann eben mit Tourenski rauf und im Tiefschnee runter. Schiefers Skischule Local Guides in Obertauern hat sich in einer Nische positioniert. Kleine Gruppen, Fahrten abseits der markierten Pisten sind auch in normalen Wintern eine Kernkompetenz. Dinge, die heuer besonders gefragt sein werden, ist Schiefer überzeugt. "Sobald es von den Vorgaben her möglich ist, starten wir mit unserem Skitourenprogramm, Anfragen haben wir ...