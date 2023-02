"Schönfelder-Hotel" in Zederhaus hat einen neuen Betreiber

Ex-Skistar Rainer Schönfelder eröffnete 2016 sein Hotel im Lungau. Zwei Jahre nach dem Konkurs gibt es neue Betreiber, eine Familie aus Tirol übernimmt. Eröffnet wird bald.

Nach gut zweieinhalb Jahren Stillstand kann die Gemeinde Zederhaus aufatmen. Es hat sich eine Hoteliersfamilie mit Tiroler Wurzeln gefunden, die das ehemalige Coee-Hotel aus dem Konkurs herausgekauft hat und weiterführen wird. Die Skistars Rainer Schönfelder und Hermann Maier waren mit dem Plan angetreten mehrere Nächtigungsbetriebe in den Alpen zu errichten, das 200-Betten-Haus im Lungau wurde 2016 eröffnet. Maier gab bald seine Anteile ab, 2020 schlitterte das Schönfelder-Hotel in Zederhaus in die Insolvenz. Die Suche nach neuen Betreibern gestaltete sich schwierig.

