Seilbahner investieren heuer  so viel wie noch nie

In Hofgastein zeigten die Bergbahnen am Sonntag, wie ihr millionenschweres Projekt voranschreitet. Das ist nicht die einzige große Baustelle.

Schon vor zehn Jahren begannen im Gasteiner Tal die Vorarbeiten. Am 1. Dezember ist es so weit. Die neue Schlossalmbahn wird eröffnet. Aber das ist nur das Herzstück der völligen Neugestaltung des Skigebiets Schlossalm. "Es ist die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte", sagt der Vorstand der Gasteiner Bergbahnen, Franz Schafflinger. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 85 Millionen Euro. Für das Projekt war eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig, bei der sieben Varianten geprüft wurden. 13 Bauaufsichten, darunter auch eine archäologische, kontrollieren die Arbeiten, so Schafflinger.