Sonne, Superpisten und Pulverschnee: Ein Traumtag für alle Skifahrer in Salzburg

Auch SLTG-Chef Leo Bauernberger war am Mittwoch auf Ski unterwegs - in Obertauern und Zauchensee. Er "sammelte" Fotos für die neue Infokampagne. Diese soll die perfekten Pistenverhältnisse in Salzburg dokumentieren.

Schnee, Schnee, Schnee: Die vergangenen zehn Tage waren nicht wirklich etwas für (Genuss-) Skifahrer. Am Mittwoch hatte Frau Holle aber ein Einsehen. Der Schneefall machte Pause und die Sonne ließ sich wieder einmal blicken. Der Mittwoch brachte ein Prachtwetter mit idealen Bedingungen zum Skifahren - nicht nur zur Freude der 150.000 Touristen im Land, sondern auch für die einheimischen Skifahrer.

Die Pistenverhältnisse sind außerirdisch gut" SLTG-Chef Leo Bauernberger war am Mittwoch mit Fotografen in Obertauern und Zauchensee unterwegs. Die Fotos, die auch mit Hilfe von Drohnen entstanden, werden für die neue Infokampagne der SLTG verwendet. Diese soll am Donnerstag die Urlauber über die "perfekten Pistenverhältnisse in Salzburg informieren". Und wie war der Mittwoch auf der Piste? Bauernberger: "Das war ein goldener Tag, an dem alles gestimmt hat." Ex-Weltmeister und Hotelier Michael Walchhofer: "Die Pistenverhältnisse sind außerirdisch gut."