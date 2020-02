Spar bringt Bio-Milch in Mehrwegflasche in die Märkte

Nach der Testphase mit Einweg-Glasflaschen wird jetzt auf das Mehrwegsystem umgestellt.

Im Jahr 2018 hat Spar Bio-Milch in Glasflaschen eingeführt, um die Kundennachfrage zu testen. Es zeigte sich, dass die Bio-Bergbauernmilch aus der Einweg-Glasflasche bei den Kunden gut ankommt. Die Spar Natur*pur Bio-Milch ist eine der meistverkauften Bio-Milch-Sorten im Konzern.

Nach der Testphase mit dem Einwegsystem hat sich Berglandmilch, die Molkerei, die für Spar die Bergbauern Bio-Milch abfüllt, zur Umstellung auf Mehrweg-Glasflaschen entschlossen. Ab 2. März ist diese Milchsorte in Mehrweg-Glasflaschen in allen Spar-, Eurospar- und Interspar-Märkten sowie bei Maximarkt erhältlich. Die leeren Flaschen können in allen Märkten retourniert werden. Das Pfand beträgt 22 Cent pro Flasche.

Spar führt bereits jetzt das größte Angebot an Mehrweg im österreichischen Lebensmittelhandel.

