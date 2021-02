St. Wolfgang bekommt ein großes Containerdorf

Bevor die alte Station der Schafbergbahn aus den 1960er-Jahren abgerissen werden kann, werden 42 Container daneben aufgebaut. Rund 7,5 Millionen Euro werden investiert.

In den kommenden Tagen wird neben der Talstation der Schafbergbahn eine neue "Attraktion" entstehen: in Form eines zweigeschoßigen Containerdorfs. 42 Container mit jeweils rund 15 Quadratmetern Raumfläche werden aufgestellt. Damit beginnt der Neubau der Talstation für die Bahn auf den Schafberg. "In diesem temporären Dorf ist Platz für alle Mitarbeiter samt analoger und digitaler Infrastruktur. Zudem befinden sich darin Kassen, Gästeservice, WC-Anlagen, Souvenirshop sowie Lagerräume", sagt Daniela Kinz, Geschäftsführerin der Salzburg AG Tourismus Management GmbH. Rund 7,5 Millionen Euro wird ...