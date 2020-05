Stadthotels in Salzburg öffnen nur zögerlich

Georg Imlauer öffnet am 29. Mai nur zwei seiner vier Salzburger Hotels. Auch das Hotel Blaue Gans wartet ab. Es fehlt die Aussicht auf Gäste.

Stornierte Urlaube im Ausmaß von 5,3 Millionen Euro, Umsatzverluste von 4,5 Millionen Euro und 400.000 Euro an rücküberwiesenen Anzahlungen für Urlaube, die nicht stattfinden konnten: Das ist Georg Imlauers vorläufige Bilanz nach gut zwei Monaten Hotel- und Restaurantsperre.

Seine 285 Mitarbeiter, die er in seinen zwei Hotels in Wien sowie den vier Häusern in Salzburg samt dazugehörender Gastronomie beschäftigt, hat der Salzburger Hotelier alle noch - sie befinden sich in Kurzarbeit. Und darauf ist er auch stolz. Am Donnerstag stellten sich die 255 Salzburger Mitarbeiter mit aufgespannten Regenschirmen entlang der Rainerstraße auf - in der vier von Imlauer geführte Hotels liegen. Normalerweise beläuft sich die monatliche Lohnsumme seiner Betriebe auf rund 650.000 Euro - jetzt, während der Kurzarbeit, bleiben davon immer noch 120.000 Euro übrig, die er stemmen muss, ohne Einnahmen zu haben. "Wir brauchen jetzt drei Millionen Euro an Überbrückungskredit", sagt er und fügt hinzu, dass er mit 1. Juli inklusive Urlaubsgeld 1,3 Millionen Euro an Lohnkosten berappen müsse.

Am Freitag öffnen erstmals wieder das Braurestaurant sowie weitere Imlauer-Lokale wie die Sky-Bar - täglich, aber zu reduzierten Öffnungszeiten. Spätestens um 23 Uhr ist Schluss, das Braurestaurant ist bis 22 Uhr offen. Für die Gäste gilt - wie überall - Mund-Nasen-Masken-Pflicht vom Betreten des Lokals bis zum Platznehmen am Tisch. Desinfektionsmittel warten am Eingang, Bodenmarkierungen helfen bei der Wahrung des Abstands, sollte es etwa beim Lift zu Wartezeiten kommen. Schon jetzt würden zwei Drittel aller Reservierungen für die Sky-Bar online erfolgen, im Braurestaurant sind es 40 bis 50 Prozent. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kontakt zu den Gästen wurden mit personalisierten Gesichtsvisieren ausgestattet. Dass die Gäste nach zwei Monaten Pause wieder kommen werden, davon ist Georg Imlauer überzeugt. "Wir haben viele einheimische Gäste und für Freitag bereits 60 Mittagsreservierungen und 20 für abends", sagt der Unternehmer.

Weniger zuversichtlich ist der Unternehmer, wenn er an die vor ihm liegenden Monate in seinen Hotels denkt. Seine Häuser leben von Städtetouristen, von Kongress- und Messebesuchern sowie von Seminarteilnehmern. Das ist jetzt ein Nachteil, denn während landesweit rund 70 Prozent der Übernachtungsgäste aus Deutschland oder Österreich kämen, sind es in der Stadthotellerie nur 30 Prozent. "Ich bin froh, wenn wir im Juli und August 40 bis 50 Prozent Auslastung haben werden." Aufs Jahr gerechnet erwartet Imlauer ein Umsatzminus von 65 bis 70 Prozent.

Seine Hotels wird er deshalb in Etappen öffnen. Mit 29. Mai starten die beiden Hotels in Wien, das Hotel Bräu sowie das Hotel Imlauer in Salzburg. Das Pitter soll am 15. Juni folgen - wenn zwischen Deutschland und Österreich Reisefreiheit herrscht -, das Hotel am Mirabellplatz später.

Eine graduelle Wiederbelebung von Restaurant und Hotel Blaue Gans in der Salzburger Altstadt plant auch Andreas Gfrerer. Für den Hotelbetrieb sieht er vorerst keinen Markt - einen Wiedereröffnungstermin gibt es noch nicht. "Das hängt von der Entwicklung bei den Grenzöffnungen ab", sagt der Hotelbetreiber. "Spätestens im Juli" will er aufsperren. Geöffnet hat ab Freitag das Restaurant Blaue Gans - bis Ende Mai allerdings nur freitags und samstags von 12 bis 23 Uhr. Es werde ein Herantasten sein an das, was die Gäste wollen. Spätestens im Juni komme dann der Donnerstag dazu. Und: "Wir wollen keine OP-Atmosphäre mit Sterillium bieten. Daher werden Sie bei uns am Eingang gefragt, ob wir Ihnen einen Duft aufsprühen dürfen - der desinfiziert Ihre Hände und riecht nach Lavendel und Zitrone", betont Gfrerer.