Der Erklärungsbedarf ist groß. Die Zukunft des Skigebiets steht auf dem Spiel.

Monatelang war es sehr ruhig um die Pläne des im Vorjahr eingestiegenen einheimischen Eigentümers für das Skigebiet Gaißau-Hintersee. Sendepause. Es war die Ruhe vor dem Sturm. Jetzt gipfeln Konflikte mit Geschäftspartnern in Gerichtsprozessen. Und in puncto Naturschutz türmen sich auch vor dem überarbeiteten Beschneiungsprojekt hohe Hindernisse auf.

Der Bergbahnenchef ist dieser Tage in die Offensive gegangen. Er will die Modernisierung der beliebten Skischaukel vorantreiben. Die Kosten gibt er mit rund 22 Millionen Euro an. Eine ganze Region setzt ...