Strobl, Goldegg und Mauterndorf: Hier wird ganz neu und extra früh aufgekocht

Das Mesnerhaus startet um 5 Uhr früh aus dem Lockdown. Sepp Schellhorn geht es gemütlicher an und Max Aichinger kocht jetzt am Wolfgangsee.

Keine Minute länger mit dem Öffnen warten als unbedingt notwendig wollen Maria und Josef Steffner vom Mesnerhaus in Mauterndorf. Die beiden sperren ihr mittlerweile mit vier "Gault-Millau"-Hauben ausgezeichnetes Restaurant am 19. Mai zum von der Bundesregierung frühestens erlaubten Zeitpunkt auf, nämlich um 5 Uhr morgens. Wenn dann um 5.25 Uhr die Sonne aufgeht, dann haben die Gäste bereits das erste Glas Champagner und die ersten Häppchen Kaviar eines viergängigen Frühstücksmenüs zu sich genommen. "Wir wollen so richtig hineinfeiern in die ...