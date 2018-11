Traditionsreiches Salzburger Autohaus musste Konkurs anmelden

Das Landesgericht hat das Insolvenzverfahren über die ehemalige Josef Brötzner GmbH eröffnet.

Über die Firma IG Handels GmbH, vormals Josef Brötzner GmbH, wurde am Freitag am Landesgericht Salzburg das Konkursverfahren eröffnet. Den Antrag hatte das Unternehmen selbst gestellt. Das berichten die Kreditschutzverbände KSV, AKV und Creditreform.

Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und beschäftigt sich mit dem Handel mit und der Reparatur von Kraftfahrzeugen. Die Insolvenzursachen liegen laut Creditreform darin, dass ein anderes Salzburger Autohaus, die Oskar Schmidt GmbH, zwar den Hauptbetrieb (in Wals) übernommen habe, aber letztlich nicht in den Betrieb der Schuldnerin eingestiegen sei. Dadurch sei die positive Fortführung der restlichen Betriebsstätten, in Mitterberghütten bei Bischofshofen und in Zell am See, nicht mehr möglich gewesen. Der durch Schmidt vor wenigen Monaten übernommene Standort in Wals bleibt erhalten.

Es sind 17 Dienstnehmer an drei Betriebsstätten und rund 100 Gläubiger betroffen. Die Aktiva betragen 574.000 Euro. Diesen stehen Passiva von rund EUR 3,26 Millionen Euro gegenüber.

Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Erich Greger aus Oberndorf bestellt. Der operative Betrieb ist eingestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 2. Jänner anmelden. Die erste Gläubigerversammlung findet am 16. Jänner statt.

Laut KSV 1870 wurden im Unternehmen "vor wenigen Jahren familienrechtliche Strukturen aufgelöst und es war zu dem Zeitpunkt bereits absehbar, dass die wirtschaftlich positive Führung der ausgelagerten Betriebsstätten schwierig werden wird". "Nach der Übernahme des Hauptbetriebes kam es zu Differenzen über die zuvor bekannt gegebenen wirtschaftlichen Daten. Durch die Übergabe des Hauptbetriebes in Wals war der Schuldnerin eine positive wirtschaftliche Führung der restlichen Betriebsstätten nicht mehr möglich."

Der AKV berichtet, dass auch ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens gestellt wurde. "Ein Sanierungsplanvorschlag wurde jedoch offensichtlich nicht angefügt und aus diesem Grund hat das Gericht das gegenständliche Verfahren als Konkursverfahren eröffnet." Laut Firmenbuch befindet sich der Firmensitz in Mitterberghütten, laut Insolvenzantrag war jedoch die operative Leitung des Unternehmens stets in Wals.



