Transparente Maske aus Kuchl vereint Mimik und Virenschutz

Menschen, die schlecht hören, verzweifeln an blickdichten Masken. Eine Kuchler Firma hat transparente Masken entwickelt, die schützen wie ein Einwegprodukt.

Die weltweite Coronapandemie hat unsere Sehgewohnheiten verändert. Wer Filme im Hauptabendprogramm sieht, zuckt manchmal unwillkürlich zusammen: überall unmaskierte Menschen, die einander gefährlich nahe kommen. Im Straßenbild haben wir uns an Schutzmasken gewöhnt - zuerst an die blauen Einwegmasken, dann an die bunten, selbst gefertigten Exemplare. Zuletzt sind immer mehr Masken der Kategorie FFP2 zu beobachten, die nicht nur andere Menschen abschirmen, sondern auch einen gewissen Eigenschutz bieten.

Eines haben alle Schutzmasken gemeinsam: Sie sind blickdicht. Lippenbewegungen oder Mimik ...