Trio führt das Calouba in Thalgau in neuer Form weiter

Die neuen Gastgeber sprechen vom "Calouba 2.0". Mit ihrem Mann und ihrem Schwager arbeitet Sonja Ellmauer am Neustart des Restaurants in Thalgau.

Am 10. November wird das Restaurant Calouba in Thalgau wieder aufmachen. Stammkunden werden einige Veränderungen wahrnehmen - neue Polsterbezüge etwa oder eine neue Speisekarte. Und: neue Gastgeber. Der Calouba-Gründer und frühere Thalgauer ÖVP-Bürgermeister Martin Greisberger hat sein Lokal an Sonja ...