Trotz Konkursverfahren laufen die Mozartkugeln vom Band

Die Maschinen stehen in Grödig trotz Konkursverfahren nicht still. Produziert werde weiterhin, um vom Weihnachtsgeschäft zu profitieren, teilt Franz Fellner von der Gewerkschaft PRO-GE mit. Am Donnerstag fanden Betriebsversammlungen bei der Salzburg Schokolade in Grödig statt. "Die Anträge beim Insolvenz-Entgelt-Fonds können rasch eingebracht werden, dank Kooperation mit der Lohnbuchhaltung", sagt Fellner.

Bereits erwartet werden die Anträge bei der IEF Service GmbH, die den Insolvenz-Entgelt-Fonds verwaltet. "Wir sind bereit und warten", sagt Richard Fuchsbichler vom IEF. Somit können die ...