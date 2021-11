Für eine Landgemeinde hat Kaprun ein erstaunlich gutes Bussystem - zumindest in der Wintersaison. Es gibt die Postbus-Linie 660 von Zell am See über das Tauern Spa, die Maiskogel-Talstation und den Ort zur Talstation der Gletscherbahnen. Dazu kommt von 23. Oktober bis 1. Mai der Skibus K von der Burg über Maiskogel und Ortsmitte zu den Gletscherbahnen. Durch die beiden Linien muss man maximal 15 Minuten auf einen Bus warten. Und von Weihnachten bis Ostern fährt alle 20 Minuten auch ...