Verwirrspiel um den Salzburger Christkindlmarkt geht weiter

Gibt es eine Obergrenze von 300 Besuchern für den Salzburger Christkindlmarkt? Nein, sagen Stadt und Land Salzburg nach einer Videokonferenz.

Der Salzburger Christkindlmarkt will am Sonntag um 9 Uhr auf sperren, jedoch ohne die Grenze von maximal 300 Besuchern gleichzeitig. Das bestätigte am Donnerstag auch Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). Das wiederum will das Gesundheitsministerium in Wien nicht akzeptieren.

Bürgermeister Preuner: "Wir fühlen uns von dieser Verordnung des Ministeriums nicht angesprochen." Diese hatte am Mittwoch diese Grenze für "kirtagsähnliche Gelegenheitsmärkte" mit maximal 300 Besuchern definiert. "Der Christkindlmarkt ist kein kirtagsähnlicher Gelegenheitsmarkt - was immer das sein soll," sagt Preuner. ...