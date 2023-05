Arbeit soll nicht in Zeit bemessen werden: Wie wir künftig Geld verdienen

"Derzeit werden wir für Sitzfleisch bezahlt"

Zukunftsforscher Tristan Horx ist indes überzeugt, dass 40 Stunden Arbeit pro Woche nicht sinnvoll sind. "Derzeit werden wir für Sitzfleisch bezahlt - obwohl laut einer Studie nur zweieinhalb bis viereinhalb Stunden pro Arbeitstag wirklich produktiv sind." 80 Prozent der Produktivität würden in 20 Prozent der Arbeitszeit geleistet, sagt der 29-Jährige. Für ihn ist deshalb klar, dass Firmen künftig ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr nach Zeit bezahlen sollten. "Setzt andere Werte ein, mit denen die Leistung gemessen wird."

Horx ist klar, dass die Idee zu einem Generationenkonflikt führt. Denn die Chefs von heute sind 60 Stunden im Büro, während die Generationen von morgen weniger arbeiten wollen. "Dabei geht es nicht darum, dass wir gern chillen wollen", sagt Horx. Vielmehr sei es wichtig, einen Sinn in dem zu sehen, was man tut. "Unternehmen müssen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zudem einen Grund geben, um ins Büro zu kommen. Kontrolle funktioniert da nicht", sagt der Forscher. Laut einer Studie seien die Rückzugsorte in den Büros jene, die am meisten belegt sind. Fünf Tage pro Woche im Großraumbüro seien anstrengend, sagt Horx. "Da kann man nicht konzentriert arbeiten." Homeoffice sei deshalb notwendig, um jüngere Generationen im Unternehmen zu halten.

40 Prozent der jüngeren Kollegen würden dennoch innerhalb von zwei Jahren kündigen. "Es ist wichtig, das nicht als Kränkung zu sehen", sagt Horx. Denn viele würden nach einiger Zeit bemerken, dass das Gras doch nicht grüner auf der anderen Seite ist - und kämen besser gebildet, mit neuen Blickwinkeln und Wissen zurück ins Unternehmen. Wozu der ganze Spaß? "Die Generationen nach uns", sagt Horx, "sollen es einmal besser haben."