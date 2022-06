Grödiger Bio-Nahrungsmittelproduzent investierte 17 Millionen Euro in Standorterweiterung

In dem neuen Grödiger Werk der Bio Nahrungsmittel GmbH werden Nüsse jetzt mit Infrarot geröstet.

17 Millionen Euro haben Petra und Christian Winzer in ein viertes Werk ihres Unternehmens in Grödig investiert. Zu den bisherigen zehn Abfüll- und Verpackungsmaschinen der Bio Nahrungsmittel GmbH sind eine neue vollautomatische Verpackungsanlage für Großchargen und eine Infrarot-Röstanlage dazugekommen. Letztere ist nicht nur eine der modernsten und österreichweit ersten solcher Röstanlagen, sondern erlaubt es dem Unternehmen auch, seine Nüsse, Kerne und Samen am eigenen Standort zu rösten. Bisher wurde diese Leistung bei anderen Anbietern zugekauft.

"Das Infrarot erhitzt ...