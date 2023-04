Ein schriller Pfiff gibt das Signal zur Abfahrt - ein Tag mit ÖBB-Zugbegleitern

Ein Kontrollblick zum Signal und über den Bahnsteig - dann folgt der Pfiff als Zeichen des Aufbruchs. Die SN haben zwei Zugführer im Railjet begleitet.

Es ist 8.10 Uhr, Dominik Hinterberger steht auf Bahnsteig 5 am Hauptbahnhof Salzburg. Sein Blick wandert von der Armbanduhr zum Zug. Der Bahnsteig ist leer, die Fahrgäste sind eingestiegen. Zugbegleiter Dominik Hinterberger setzt einen Achtungspfiff ab. Von seinem Mobilgerät aus kontaktiert er den Lokführer, um ihm zu sagen, dass Railjet 547 abfahrbereit ist, steigt ein und schließt die Tür. Es ist 8.11 Uhr, der Zug setzt sich in Bewegung. Mit an Bord ist die "Jobwechsel für einen Tag"-Redakteurin der SN.

