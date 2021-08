Es habe Beschwerden von Gästen gegeben, die sich vom schlechten Benehmen der Kinder gestört gefühlt hätten, begründet der Lokalbetreiber.

Damit hatte Dietmar Rudolf nicht gerechnet: Der Salzburger wollte mit seinem achtjährigen Enkel die Salzach-Insel-Bar in der Salzburger Altstadt besuchen. Am Eingang wurde den Besuchern jedoch beschieden, dass Kinder in dem Lokal unerwünscht wären. Für Dietmar Rudolf, der neben dem Achtjährigen auch seine Frau, seinen Sohn und seinen jüngeren Enkel mithatte, unverständlich. Und ärgerlich, denn auf den Besuch hatte sich insbesondere der Achtjährige gefreut. Er war ein paar Tage davor mit seinen Eltern zu Gast in der Bar, die während ...