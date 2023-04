Mit 18 Tonnen durch die Stadt Salzburg: Obus-Lenkerin für einen Tag

Die Hände liegen am Lenkrad, die Bremse ist gelöst und alle Türen sind zu. "Jetzt können Sie aufs Gas steigen", sagt Betriebsassistent Christian Eisele.

Die Lenkerin zögert. Das Fahrzeug ist gut zweieinhalb Meter breit, 18,75 Meter lang und hat 1,2 Millionen Euro gekostet. Eine Vollkaskoversicherung gibt es nicht. "Geht schon", sagt Christian Eisele noch einmal. Das Gaspedal gibt unter dem Druck des Fußes nach, der 18 Tonnen schwere Obus setzt sich in Bewegung. Der Ausblick durch die Panorama-Windschutzscheibe ist enorm, anstelle von Rückspiegeln zeigen mehrere Monitore per Kamera das Geschehen rund um den Bus. Auch das, was sich im Bus abspielt, wird per Kamera ...