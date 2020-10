Bedingt durch Corona ist die Eröffnungsfeier in St. Gilgen sehr klein ausgefallen, doch die Freude über das 17-Millionen-Projekt ist groß.

Sechs Jahre Planung, sieben Monate Bauzeit und rund 17 Millionen Euro Investition: Das sind die Eckpfeiler der neuen Achter-Seilbahn auf das Zwölferhorn in St Gilgen. Am Donnerstag gab es die erste offizielle Präsentation, heute am Freitag laden die neuen Betreiber alle Interessierten zu einem "Tag der offenen Tür" ein, um für zehn Euro pro Fahrt die Seilbahn auf das Zwölferhorn kennenzulernen. Kinder fahren bis zum Sonntag gratis. Diese Tageseinnahmen gehen je zur Hälfte an die Feuerwehr sowie die Bergrettung.

...