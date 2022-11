Vor Abriss im Ort: Faistenau stellt Regeln für Investor auf

Das Hotel Alte Post ist geschlossen und verkauft, der Abbruch schon beantragt. Wohnungen und wenn möglich Geschäftslokale sollen gebaut werden. Die Gemeinde "verbietet" ein Flachdach.

Der traditionsreiche Gasthof Alte Post in der Ortsmitte von Faistenau ist seit Mitte Oktober Geschichte. Er stand fast 300 Jahre im Familienbesitz. Wirt und FPÖ-Politiker Andreas Teufl hat die Liegenschaft an einen Pongauer Bauträger verkauft. Was nun gebaut wird, will die Gemeinde mit einem Bebauungsplan zumindest mitentscheiden.

Außergewöhnlich viele interessierte Bürger (gut 60) kamen vor wenigen Tagen zur Sitzung des Bauausschusses. Auch in der Gemeindeversammlung am Donnerstag war die Zukunft des Ortszentrums ein Thema. Die Gemeinde hat einen ...