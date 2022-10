Warum in der neuen dm-Zentrale in Wals für 550 Mitarbeiter nur 330 Schreibtische stehen

Zwölf Jahre stand die ehemalige Baumax- Filiale in Wals leer. Nun ist in den beiden Obergeschoßen neues Leben eingezogen.

Auf rund 9000 Quadratmetern Nutzfläche arbeiten 550 Mitarbeiter in der neuen dm-Zentrale. Wobei man versucht, das Wort "Zentrale" aus dem Sprachgebrauch von Mitarbeitern und Besuchern zu verbannen. Denn das, was dm dort als Arbeitsumgebung errichtet hat, nennt der Konzern "dialogicum". Der Begriff wurde gemeinsam mit dem Schweizer Philosophen und Anthroposophen Stefan Brotbeck entwickelt. Der Dialog sei ein wesentlicher Bestandteil der dm-Unternehmenskultur und das solle auch im Arbeitsalltag sichtbar werden, erklärte Geschäftsführerin Petra Mathi-Kogelnik bei einem Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten. Anstelle klassischer Büroräume stehen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Begegnungszonen in Form von sechs unterschiedlich großen Cafés, 94 unterschiedlich großen Besprechungsräumen und Loungebereichen mit flexibel nutzbaren Möbeln zur Verfügung. Manche davon kann man auf eine der drei Terrassen bzw. auf die drei Balkone mitnehmen. "Auf zehn Mitarbeiter kommen nur sechs Schreibtische", erklärt Projektleiterin Andrea Renezeder. Dafür gebe es viele Möglichkeiten, sich in den offenen Räumen einen Platz zum Arbeiten zu suchen, sodass ein Mitarbeiter im Schnitt auf 1,4 Arbeitsplätze komme.

2,5 Millionen Euro hat dm als Mieter in die beiden von Eigentümerin Wiener Städtische um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag neu errichteten Obergeschoße investiert. Weiterhin leer steht das Untergeschoß. Die bestehende Widmung als Bau- und Gartenmarkt stehe einer neuen Nutzung entgegen - obwohl man sich seit Jahren bei der Politik um eine Lösung bemühe, sagt der Sprecher der Wiener Städtischen, Christian Kreuzer.

Auch die alte dm-Zentrale wird weitergenutzt: Die Landesbediensteten des Bürgerzentrums beim Hauptbahnhof werden ab November dort ihrer Arbeit nachgehen. Danach wird das Verwaltungsgebäude beim Bahnhof abgerissen und neu gebaut. In der zweiten Jahreshälfte 2026 soll es bezugsfertig sein. Bis dahin bleiben die Landesmitarbeiter in der ehemaligen dm-Zentrale.