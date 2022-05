Wegen Personalmangels: Iris Porsche schließt ihr Hotel und Restaurant in Mondsee

Am 14. Mai hat das Restaurant zum letzten Mal geöffnet, im Hotel übernachten und frühstücken kann man noch bis 22. Mai. Aus "personellen Gründen" schließt das Iris Porsche Hotel und Restaurant in Mondsee demnächst dauerhaft. Im Zuge der Pandemie hätten sich einige ihrer Mitarbeiter, die sie während der mehrfachen Lockdowns in Kurzarbeit beschäftigt hielt, anders orientiert, berichtet Eigentümerin Iris Porsche. Während des ersten Lockdowns waren das nur Einzelfälle, in den letzten Monaten habe sich die Lage aber zugespitzt. Fakt ist: ...