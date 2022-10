Weiterer Konkurs im Musterhauspark Eugendorf

Eugendorfer Küchenausstatter stellte Insolvenzantrag.

Das Insolvenzverfahren des Musterhausparks in Eugendorf gepaart mit der Pleite des Fertighausbauunternehmens Scala-Haus scheint nun auch Folgen für deren Geschäftspartner zu haben. Am Donnerstag stellte die wohnen kochen leben GmbH mit Sitz im Musterhauspark Eugendorf den Insolvenzantrag. "Als Grund wird die Coronakrise genannt", sagt Aliki Bellou, Leiterin des KSV1870 in Salzburg. Das Verfahren sei bereits eröffnet worden. Die Anzahl der Gläubiger beziehungsweise die Höhe der Passiva sei noch nicht bekannt. Zum Bilanzstichtag 2020 wies das Unternehmen einen Bilanzgewinn von 20.260 ...