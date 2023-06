Wenn das Unternehmen die Psychologin zahlt

Unternehmen schmieden für ihre Beschäftigten psychologische Angebote. Vor allem Führungskräfte lassen sich vermehrt beraten.

Eine unscheinbare Türe in der Pfeifergasse führt in die oberen Stockwerke eines Altstadthauses. Claudia Prock öffnet die Türe mit dem Smartphone in der Hand und den Kopfhörern im Ohr. Sie habe gerade noch ein telefonisches Beratungsgespräch absolviert, sagt die Sozialarbeiterin, die für das Beratungsunternehmen Mavie arbeitet. Dieses möchte Unternehmen dabei helfen, gesündere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen. 11 Unternehmen aus Salzburg mit 4500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen unter Vertrag. Österreichweit sind es 150 Unternehmen. Das Ziel: Die Stärkung der körperlichen ...