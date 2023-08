Wie eine HAK-Lehrerin in Tansania eine Kaffeekooperative aufzog

Plus

Kommenden Mittwoch wird der nach dem Priester benannte "Fairdinand's Finest" Kaffee aus Manyovu erstmals in Salzburg vorgestellt - in der Lebenshilfe-Werkstätte in Salzburg, wo auch die Bestellungen im Fairdinand-Webshop bearbeitet und verschickt werden.

BILD: SN/ANDREA KRANZINGER Andrea Kranzinger mit Mitgliedern der Kooperative in Manyovu. BILD: SN/ANDREA KRANZINGER Kaffeeverkostung. BILD: SN/ANDREA KRANZINGER Andrea Kranzinger auf den Kaffeefeldern. BILD: SN/ANDREA KRANZINGER Analyse der Qualitätsproben. BILD: SN/ANDREA KRANZINGER Kaffeebäuerinnen auf dem Feld.