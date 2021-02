Wie Salzburger tonnenweise Lebensmittel vor dem Müll bewahren

Überschüsse im großen Stil verteilt Doris Kiefel. Essen retten kann man aber auch im kleinen Stil - mit Überraschungssackerln und mittels App.

Nicht nur Skihütten sind derzeit bemüht, ihre gelagerten Lebensmittel möglichst sinnvoll loszuwerden. Überschuss gehört etwa in der Lebensmittelproduktion zum Alltag. Laut einer Studie der Universität für Bodenkultur landen jährlich 121.800 Tonnen unverkäufliche Lebensmittel bereits bei den Produzenten im Müll. Doch das muss nicht sein: Zwei Tonnen Schokolade von Eigenmarken - darunter Taler, Pralinen und Schokoriegel - hat die Salzburg Schokolade kürzlich verschenkt - an den Verein Initiative Ethisch Wirtschaften (VIEW). Obwohl das Mindesthaltbarkeitsdatum erst in einem halben Jahr erreicht worden ...