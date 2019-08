Hotelier in Hintersee verlangt Gebühr für das Wechseln von Kleingeld. Betroffene sind verärgert. Der Unternehmer verteidigt sein Vorgehen.

"Unglaublich, aber wahr." So beschreiben die Eugendorferinnen Ingrid Jenichl und Christine Gasperl ihr Erlebnis auf einem Ausflug nach Hintersee. Sie wandten sich an die SN. "Meine Freundin und ich haben am Mittwoch einen Ausflug zur Untereckschlaghütte am Anzenberg gemacht. Caroline ...