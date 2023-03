Wo es der Falstaff-Community in Salzburg am besten schmeckt

Am Montag wurde der neue Restaurantguide in Wien präsentiert. Die "Tom Almhütte" in Maria Alm wurde für Bierkultur ausgezeichnet.

Mit je 99 Punkten liegen das Restaurant Ikarus im Hangar 7 und das Restaurant von Karl und Rudi Obauer in Werfen im neuen Falstaff-Restaurantguide in Salzburg an der Spitze. Dahinter folgen mit 98 Falstaff-Punkten Andreas Döllerers Restaurant in Golling und mit 97 Punkten Andreas Senns Restaurant im Gusswerk in Salzburg. Außerdem gibt es einen Sonder-sieger aus Maria Alm: Die "Tom Almhütte" wurde in Sachen Bierkultur als Sieger ausgezeichnet, berichtet Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam.

Österreichweit haben für den am Montag in Wien präsentierten Guide rund 20.000 Falstaff-Clubmitglieder etwa 250.000 Bewertungen für 2000 Gasthäuser und Restaurants in Österreich abgegeben. 538 Betriebe konnten ihre Position im Vergleich zum Vorjahr verbessern, 174 Betriebe sind erstmals unter den Besten mit dabei.100 Punkte gab es österreichweit nur für zwei Lokale - und zwar für das Steirereck in Wien und - heuer neu - auch für Juan Amador in Wien.