Immobilienboom flacht in Salzburg nach zwei Jahrzehnten ab

Mit dem Boom am Immobilienmarkt scheint es vorerst vorbei zu sein. Die Preise stagnieren. Verkäufer stehen unter Zeitdruck.

Ein leistbares Eigenheim in der Landeshauptstadt - das ist wohl der Traum vieler Salzburgerinnen und Salzburger. Endlich raus aus der Mietspirale. Das rapide Wachstum dominierte in den vergangenen Jahren den Immobilienmarkt. Quadratmeterpreise von mehr als 13.000 Euro für Neubauwohnungen in der Stadt waren fast keine Schlagzeile mehr wert, so sehr gewöhnte man sich an das Preisniveau.

Jetzt scheint eine Trendwende am Markt einzukehren, zumindest wenn man in deutsche Städte blickt: Im Hamburg sanken die Kaufpreise für Wohnimmobilien im ...