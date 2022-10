"Zipfwirt": Seekirchner Traditionswirt schließt nach 86 Jahren

Der Zipfwirt öffnet am 23. Oktober zum letzten Mal. Das Wirtepaar geht an seinem 35. Hochzeitstag offiziell in Pension.

Wenn Ingeborg und Max Dablander am 23. Oktober ihr Gasthaus zum letzten Mal aufsperren, dann geht in Seekirchen in gastronomischer Hinsicht eine Ära zu Ende. 86 Jahre lang und durch drei Generationen wurde der Zipfwirt von der Familie Dablander geführt. Jetzt ist Schluss - das Ehepaar Dablander geht in Pension, die Söhne haben beruflich andere Wege eingeschlagen und damit wird der Zipfwirt demnächst der Vergangenheit angehören. Ein Stück Familiengeschichte geht zu Ende Es sind gemischte Gefühle, ...