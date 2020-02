Zur Fleischhauerei in Oberndorf kommt jetzt ein Hotel in Laufen

Das Hotel und Restaurant Zum Oxn richtet sich in erster Linie an Geschäftsreisende. Weil es in der näheren Umgebung zu wenig Hotelbetten gibt, hat der Familienbetrieb Ablinger nun ein eigenes errichtet. Im benachbarten Laufen (Bayern) entstand ein Neubau .

Am 28. März soll es in Betrieb gehen: Das Hotel und Restaurant Zum Oxn in Laufen wird ein neues Standbein des Oberndorfer Familienbetriebs Ablinger. Martin Ablinger (26), Absolvent der Tourismusschule Bad Hofgastein, wird es zusammen mit dem Gastronomen Matthias Strasshofer ...