Adam Fischer: ein Dirigent, auf den Verlass ist

In wenigen Tagen wird er 70 Jahre alt. Seine Fähigkeiten stellte der Dirigent Adam Fischer am Wochenende bei der Mozart-Matinee unter Beweis. Zum runden Geburtstag widmet sich eine neue Biografie diesem unglamourösen, aber hellwachen Künstler.

So darf man sich einen glücklichen Dirigenten vorstellen: Am Ende einer fulminant gespielten, in voller symphonischer Dramatik, akzentreich und plastisch ausgekosteten "Prager" Symphonie eilte Adam Fischer nach der Mozartmatinee am Samstag aufgedreht wie ein Springinkerl von Pult zu Pult, schüttelte ...