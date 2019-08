Cecilia Bartoli, Zentralfigur der Salzburger Pfingstfestspiele, begeistert auch in der sommerlichen Wiederaufnahme der "Alcina".

"Perché", schluchzt Alcina wiederholt: "Warum?". Die Zauberin hatte alles so schön im Griff. Ihr Toy Boy Ruggiero war verhext und dadurch an sie gebunden wie all seine Vorgänger, die auf ihrer Insel als Gefangene ihr Schicksal erleiden müssen. Doch Ruggieros ...